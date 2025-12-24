Vorteilswelt
Prominentes Christkind

Landeschef bringt zwei Halbwaisen zum Strahlen

Oberösterreich
24.12.2025 13:00
Landeshauptmann Thomas Stelzer unterstützt die fünfjährige Emma beim Auspacken. Dabei kommt ein ...
Landeshauptmann Thomas Stelzer unterstützt die fünfjährige Emma beim Auspacken. Dabei kommt ein großer Karton mit einer Reiter-Barbie zum Vorschein.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Thomas Stelzer besucht eine junge Familie im Bezirk Linz-Land, die heuer ihre Mama verloren hat. Die Kinder sind von den Geschenken hellauf begeistert. Die Freude darüber lenkt ein wenig von dem schmerzhaften menschlichen Verlust ab.

Die Aufregung bei der fünfjährigen Emma im Bezirk Linz-Land ist groß. „Der Herr Landeshauptmann kommt zu Besuch“, hat Papa Michael ihr verkündet. Emma weiß zwar nicht, wer das ist und was er tut, kann es aber kaum erwarten, bis er endlich da ist. Denn für sie und Bruder Ben (3) könnte er vielleicht Geschenke mitbringen, war ihr erklärt worden.

Lesen Sie auch:
Papa Michael mit dem schwer beeinträchtigten Ben (3) und Tochter Emma (5) 
Jeannine starb mit 36
Nach Mamas Tod ist ihre Familie nur noch zu dritt
30.11.2025

Dann klingelt es endlich. Emma strahlt, als Thomas Stelzer mit zwei großen Paketen bei der Tür hereinkommt – einem blauen und einem roten. „Das rote passt super zu deinem Kleid. Ich bin selbst auch neugierig, was da drinnen ist“, sagt der Landeshauptmann und gewinnt damit sofort Emmas Sympathie.

Das rote Packerl ist für Emma bestimmt.
Das rote Packerl ist für Emma bestimmt.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Ben sitzt am Arm des Papas, kuschelt sich fest an ihn. Er versteht nicht ganz, was los ist, blickt aber interessiert zu. Der Dreijährige leidet an einem schweren Gendefekt, ist geistig stark beeinträchtigt und kann nicht sprechen. „Dein Christmas-Pulli ist cool“, lobt Stelzer den Buben.

Der Landeshauptmann mit dem blauen Packerl, das für den beeinträchtigten Ben (3) bestimmt ist.
Der Landeshauptmann mit dem blauen Packerl, das für den beeinträchtigten Ben (3) bestimmt ist.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Für die Kinder ist dieses Weihnachtsfest alles andere als leicht. Die Trauer über den Verlust von Mama Jeannine (34) überschattet seit Jänner ihren Alltag. Ablenkungen, wie der Besuch des Landeshauptmanns, sind daher hochwillkommen. „Darf ich es jetzt aufmachen?“, flüstert Emma in Papas Ohr und zeigt auf das rote Packerl. Sie darf!

Die Kleine jubelt über das Geschenk.
Die Kleine jubelt über das Geschenk.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Doch die Schleife bildet ein Hindernis. Vater Michael (35) und LH Stelzer helfen mit der Schere aus. Endlich ist die Hülle weg: Emma jubelt und hüpft. Eine Reiter-Barbie kommt zum Vorschein. „Ist das super“, seufzt die Kleine und beginnt mit dem Aufbau.

Ben (M.) ist über das bunte Keyboard mit den vielen Knöpfen, die Musik erklingen lassen, ...
Ben (M.) ist über das bunte Keyboard mit den vielen Knöpfen, die Musik erklingen lassen, begeistert.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Dann fällt ihr auf, dass Bens Geschenk noch verpackt ist. Emma darf nun auch dieses auspacken: Es ist ein buntes Kinder-Keyboard. Ben kann auf Knöpfe drücken, die Töne, Musik und Lieder wie „Bruder Jakob“ erklingen lassen.

Bitte helfen auch Sie!

Liebe Leserinnen und Leser!
Wenn Sie der Familie helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Papa“ auf unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo OÖ:
IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002
BIC: OBLAAT2L

Wenn Sie per Online-Banking spenden, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist. Die Spender werden wahlweise namentlich in unserer Zeitung veröffentlicht. Sollten Sie anonym bleiben wollen, führen Sie das im Feld „Verwendungszweck“ bitte extra an.
Die Spenden sind steuerlich absetzbar!

Es dröhnt und scheppert. Ben ist begeistert. Papa Michael freut sich, beide Kinder glücklich zu sehen. Der Landeshauptmann kostet noch ein paar Kekse und verabschiedet sich dann zufrieden lächelnd von der Familie.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Oberösterreich

