Landeschef bringt zwei Halbwaisen zum Strahlen

Thomas Stelzer besucht eine junge Familie im Bezirk Linz-Land, die heuer ihre Mama verloren hat. Die Kinder sind von den Geschenken hellauf begeistert. Die Freude darüber lenkt ein wenig von dem schmerzhaften menschlichen Verlust ab.
Die Aufregung bei der fünfjährigen Emma im Bezirk Linz-Land ist groß. „Der Herr Landeshauptmann kommt zu Besuch“, hat Papa Michael ihr verkündet. Emma weiß zwar nicht, wer das ist und was er tut, kann es aber kaum erwarten, bis er endlich da ist. Denn für sie und Bruder Ben (3) könnte er vielleicht Geschenke mitbringen, war ihr erklärt worden.
Dann klingelt es endlich. Emma strahlt, als Thomas Stelzer mit zwei großen Paketen bei der Tür hereinkommt – einem blauen und einem roten. „Das rote passt super zu deinem Kleid. Ich bin selbst auch neugierig, was da drinnen ist“, sagt der Landeshauptmann und gewinnt damit sofort Emmas Sympathie.
Ben sitzt am Arm des Papas, kuschelt sich fest an ihn. Er versteht nicht ganz, was los ist, blickt aber interessiert zu. Der Dreijährige leidet an einem schweren Gendefekt, ist geistig stark beeinträchtigt und kann nicht sprechen. „Dein Christmas-Pulli ist cool“, lobt Stelzer den Buben.
Für die Kinder ist dieses Weihnachtsfest alles andere als leicht. Die Trauer über den Verlust von Mama Jeannine (34) überschattet seit Jänner ihren Alltag. Ablenkungen, wie der Besuch des Landeshauptmanns, sind daher hochwillkommen. „Darf ich es jetzt aufmachen?“, flüstert Emma in Papas Ohr und zeigt auf das rote Packerl. Sie darf!
Doch die Schleife bildet ein Hindernis. Vater Michael (35) und LH Stelzer helfen mit der Schere aus. Endlich ist die Hülle weg: Emma jubelt und hüpft. Eine Reiter-Barbie kommt zum Vorschein. „Ist das super“, seufzt die Kleine und beginnt mit dem Aufbau.
Dann fällt ihr auf, dass Bens Geschenk noch verpackt ist. Emma darf nun auch dieses auspacken: Es ist ein buntes Kinder-Keyboard. Ben kann auf Knöpfe drücken, die Töne, Musik und Lieder wie „Bruder Jakob“ erklingen lassen.
Liebe Leserinnen und Leser!
Wenn Sie der Familie helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Papa“ auf unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo OÖ:
IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002
BIC: OBLAAT2L
Wenn Sie per Online-Banking spenden, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist. Die Spender werden wahlweise namentlich in unserer Zeitung veröffentlicht. Sollten Sie anonym bleiben wollen, führen Sie das im Feld „Verwendungszweck“ bitte extra an.
Die Spenden sind steuerlich absetzbar!
Es dröhnt und scheppert. Ben ist begeistert. Papa Michael freut sich, beide Kinder glücklich zu sehen. Der Landeshauptmann kostet noch ein paar Kekse und verabschiedet sich dann zufrieden lächelnd von der Familie.
