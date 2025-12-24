„Daran denkt man nicht – das passiert einfach“

Bei der anstehenden EM trifft Rot-Weiß-Rot mit Serbien, Spanien und Deutschland auf drei Hammer-Gegner. Was ist für Österreich drinnen?

Wir haben in der Gruppe drei Spiele, in denen wir 100 Prozent geben müssen – da darfst du dir nichts erlauben. So ehrlich muss man sein: Wir wollen weit kommen, vermeintlich schwächere Gegner hätten wir natürlich auch mit Handkuss genommen. Anderseits können wir es nicht ändern. Wir wissen, was wir drauf haben und sind bereit, diese Aufgabe anzunehmen. Die Situation wird eine ähnliche wie 2024 sein: Es wird niemand etwas von uns erwarten können, weil wir eben gegen Weltmannschaften spielen. Gleichzeitig haben wir die Erwartung, etwas zu erreichen. Wenn wir uns erneut in einen Flow spielen, werden wir wieder das ganze Land mitnehmen können. Nach der erfolgreichen EM 2024 ist der Druck natürlich größer, aber darüber dürfen wir uns keinen Kopf machen. Wir müssen bei uns bleiben und realistisch an die Aufgabe herangehen.