Wie verbringen Sie den Heiligen Abend?

Endlich ist es so weit: Am heutigen 24. Dezember feiert Österreich Weihnachten, große Teile des Landes sind sogar leicht vom Schnee angezuckert. Wie läuft Ihr Christabend ab?
Welcher Baum steht zu Weihnachten bei Ihnen daheim und wie sieht dieser aus? Bereiten Sie selbst oder jemand von Ihren Angehörigen ein spezielles Festmahl vor? Welche Traditionen oder Rituale gehören für Sie für einen gelungenen Abend dazu? Inwiefern beeinflusst die Anwesenheit von Kindern Ihren Abend? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
