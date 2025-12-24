Neuschnee zu Weihnachten: Hochbetrieb auf der Pack

Pünktlich zum Heiligen Abend kam der Winter in die Steiermark. Die Asfinag arbeitet auf Hochtouren, besonders im Packabschnitt auf der Südautobahn (A2) sorgen die Wetterkapriolen für viele Einsätze.
Schon um Mitternacht ging es los für die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Unterwald: Angesichts des Wintereinbruchs, der sich wie prognostiziert just zu Weihnachten einstellte, standen sie mit sechs Räumfahrzeugen im Volleinsatz. Mit Schichtwechsel um 7 Uhr früh kam ein weiteres Fahrzeug dazu, berichtet Autobahnmeister Markus Bratschko. Da lagen im Abschnitt zwischen Herzogbergtunnel und Modriach bereits zehn bis 15 Zentimeter Schnee, insgesamt rechnete man über den Tag mit rund 40 Zentimetern.
Bis zu vier Zentimeter Neuschnee pro Stunde
Der Hauptniederschlag spielte sich ab Mittag mit bis zu vier Zentimetern pro Stunde ab – „das ist sehr, sehr viel“, sagt Bratschko zur Einordnung. Doch schon davor krachte es: Ein Pkw-Lenker war gegen 5 Uhr früh Richtung Wien mit nicht angemessener Geschwindigkeit unterwegs und geriet zwischen Kalcherkogel- und Mitterbergtunnel ins Schleudern. Das Auto wurde schwer beschädigt. Auf der Kärntner Seite knickte in den Morgenstunden ein Lkw-Gespann ein und blockierte eine Fahrspur.
Je weiter der Tag voranschritt, desto mehr Landesteile wurden in Weiß getaucht. Zunächst lag der Schwerpunkt laut Ubimet im Semmering-Wechsel-Gebiet mit vier Zentimetern Neuschnee, auch am Schöckl waren es am Vormittag vier Zentimeter. Ab Mittag schlägt der Regen dann auch in den restlichen Gebieten der südlichen Steiermark in Schnee um, für die Koralm berechnet Ubimet bis zum Morgen 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.