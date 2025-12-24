Neuschnee zu Weihnachten: Hochbetrieb auf der Pack

Bis zu vier Zentimeter Neuschnee pro Stunde

Der Hauptniederschlag spielte sich ab Mittag mit bis zu vier Zentimetern pro Stunde ab – „das ist sehr, sehr viel“, sagt Bratschko zur Einordnung. Doch schon davor krachte es: Ein Pkw-Lenker war gegen 5 Uhr früh Richtung Wien mit nicht angemessener Geschwindigkeit unterwegs und geriet zwischen Kalcherkogel- und Mitterbergtunnel ins Schleudern. Das Auto wurde schwer beschädigt. Auf der Kärntner Seite knickte in den Morgenstunden ein Lkw-Gespann ein und blockierte eine Fahrspur.