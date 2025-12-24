Vorteilswelt
Räum-Teams im Einsatz

Neuschnee zu Weihnachten: Hochbetrieb auf der Pack

Steiermark
24.12.2025 12:39
(Bild: Krone KREATIV/Asfinag)

Pünktlich zum Heiligen Abend kam der Winter in die Steiermark. Die Asfinag arbeitet auf Hochtouren, besonders im Packabschnitt auf der Südautobahn (A2) sorgen die Wetterkapriolen für viele Einsätze.

Schon um Mitternacht ging es los für die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Unterwald: Angesichts des Wintereinbruchs, der sich wie prognostiziert just zu Weihnachten einstellte, standen sie mit sechs Räumfahrzeugen im Volleinsatz. Mit Schichtwechsel um 7 Uhr früh kam ein weiteres Fahrzeug dazu, berichtet Autobahnmeister Markus Bratschko. Da lagen im Abschnitt zwischen Herzogbergtunnel und Modriach bereits zehn bis 15 Zentimeter Schnee, insgesamt rechnete man über den Tag mit rund 40 Zentimetern.

Bis zu vier Zentimeter Neuschnee pro Stunde
Der Hauptniederschlag spielte sich ab Mittag mit bis zu vier Zentimetern pro Stunde ab – „das ist sehr, sehr viel“, sagt Bratschko zur Einordnung. Doch schon davor krachte es: Ein Pkw-Lenker war gegen 5 Uhr früh Richtung Wien mit nicht angemessener Geschwindigkeit unterwegs und geriet zwischen Kalcherkogel- und Mitterbergtunnel ins Schleudern. Das Auto wurde schwer beschädigt. Auf der Kärntner Seite knickte in den Morgenstunden ein Lkw-Gespann ein und blockierte eine Fahrspur.

2021 lag Mitte Dezember in Graz Schnee, bis zum Heiligen Abend war nichts mehr übrig. Heuer soll ...
Statistik und Ausblick
Steirische Weihnachten: Weiß gewinnt gegen Grau
22.12.2025

Je weiter der Tag voranschritt, desto mehr Landesteile wurden in Weiß getaucht. Zunächst lag der Schwerpunkt laut Ubimet im Semmering-Wechsel-Gebiet mit vier Zentimetern Neuschnee, auch am Schöckl waren es am Vormittag vier Zentimeter. Ab Mittag schlägt der Regen dann auch in den restlichen Gebieten der südlichen Steiermark in Schnee um, für die Koralm berechnet Ubimet bis zum Morgen 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee.

