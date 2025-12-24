„Manche schreien bei Kritik an Muslimen mit“

Wie berichtet, hatte die ÖVP unter anderem ein Zitat von Integrationsministerin Claudia Plakolm gepostet, die sagte, dass Integration kein Angebot, sondern Pflicht sei. „Wir werden die Menschen mit Nachdruck zur Integration bringen – notfalls auch mit Sanktionen. Denn wer Unterstützung vom Staat erhält, muss auch aktiv an seiner Integration arbeiten. Und wer das ablehnt, ist in Österreich nicht willkommen“, postete die Bundespartei zudem auf Instagram. Die Social-Media-Kampagne wird unter dem Slogan „Null Toleranz“ geführt.



Hier sehen Sie das Posting der ÖVP, das weiterhin für viel Aufregung sorgt: