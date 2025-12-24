500 Soldaten fernab der Heimat auf Friedensmission

Weihnachten zwischen den Fronten: Aktuell sind es rund 500 Soldaten – davon 22 Frauen -, die das diesjährige Weihnachtsfest nicht mit ihren Liebsten feiern können. Eine österreichische Truppe hat im Krisenherd Kosovo einen internationalen Adventmarkt organisiert.
Sie befinden sich auf insgesamt 14 friedenssichernden Missionen auf dem Balkan und im Nahen Osten. Allein im Brennpunkt Libanon sind 176 Mann stationiert: „Überall, wo unsere Soldaten im Einsatz sind, wird natürlich auch das Weihnachtsfest gefeiert – es ist Teil unserer Kultur und ein Fest des Friedens“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Im Kosovo organisierte die rot-weiß-rote KFOR-Truppe sogar einen Adventmarkt, um die internationale Mission auf die Feiertage einzustimmen. Ein weiteres Kontingent (113 Männer, fünf Frauen) verbringt Weihnachten in Bosnien-Herzegowina.
In der Heimat wiederum erfüllten die Soldaten des Bundesheeres im abgelaufenen Jahr eine ganz spezielle Mission: Knapp 188.000 (!) Euro wurden im Laufe der Monate bei diversen Veranstaltungen – zum Beispiel dem Militärmusik-Festival in Salzburg – für die Aktion „Licht ins Dunkel“ gesammelt. Tanner übergab den sagenhaften Scheck am Heiligen Abend im Rahmen der TV-Gala. Ebenso spendet das Bundesheer regelmäßig Schlafsäcke für Obdachlose in ganz Österreich.
