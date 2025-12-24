500 Soldaten fernab der Heimat auf Friedensmission

Sie befinden sich auf insgesamt 14 friedenssichernden Missionen auf dem Balkan und im Nahen Osten. Allein im Brennpunkt Libanon sind 176 Mann stationiert: „Überall, wo unsere Soldaten im Einsatz sind, wird natürlich auch das Weihnachtsfest gefeiert – es ist Teil unserer Kultur und ein Fest des Friedens“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Im Kosovo organisierte die rot-weiß-rote KFOR-Truppe sogar einen Adventmarkt, um die internationale Mission auf die Feiertage einzustimmen. Ein weiteres Kontingent (113 Männer, fünf Frauen) verbringt Weihnachten in Bosnien-Herzegowina.