Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verletzt in der Kälte

Babykatze „Whisky“ vor dem sicheren Tod gerettet

Niederösterreich
24.12.2025 13:00
„Whisky“ erholt sich vorerst im Tierheim, dann steht eine teure Operation am Programm.
„Whisky“ erholt sich vorerst im Tierheim, dann steht eine teure Operation am Programm.(Bild: Tierschutzverein St. Pölten)

Ein erst wenige Wochen junger Kater wurde schwer krank und stark abgemagert in der Eiseskälte durch Zufall von einer Passantin entdeckt. Nun steht ihm eine komplizierte und teure Operation bevor.

0 Kommentare

Er ist leider kein Einzelfall, doch zumindest für diesen erst wenige Wochen alten Kater scheint es das Schicksal doch noch gut zu meinen. Er wurde in Rabenstein im Bezirk St. Pölten in Niederösterreich nur durch Zufall von einer Spaziergängerin gefunden. Er war verletzt, schwer krank, ganz allein, völlig unterkühlt und abgemagert.

Die Frau, die den Vierbeiner „Whisky“ taufte, kontaktierte sofort den Tierschutzverein St. Pölten. Bei der Untersuchung wurden ein Kieferbruch und ein starker Schnupfen diagnostiziert – eine Kombination, die ein richtiges Fressen unmöglich macht.

Bitte um Unterstützung
Aktuell wird „Whisky“ im Tierheim gegen den Schnupfen behandelt. Sobald er narkosefähig ist, muss sich das Findelkätzchen einer komplizierten und zugleich kostspieligen Operation unterziehen. „Wir ersuchen daher um Unterstützung, um ihm noch die Chance auf ein unbeschwertes Katzenleben zu ermöglichen“, hofft man im Tierheim auf Spenden.

Spendenkonto: AT20 2025 6000 0061 6193, Kennwort: „Weihnachtswunder für Whisky“

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.612 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
137.904 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
104.361 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf