Babykatze „Whisky“ vor dem sicheren Tod gerettet

Ein erst wenige Wochen junger Kater wurde schwer krank und stark abgemagert in der Eiseskälte durch Zufall von einer Passantin entdeckt. Nun steht ihm eine komplizierte und teure Operation bevor.
Er ist leider kein Einzelfall, doch zumindest für diesen erst wenige Wochen alten Kater scheint es das Schicksal doch noch gut zu meinen. Er wurde in Rabenstein im Bezirk St. Pölten in Niederösterreich nur durch Zufall von einer Spaziergängerin gefunden. Er war verletzt, schwer krank, ganz allein, völlig unterkühlt und abgemagert.
Die Frau, die den Vierbeiner „Whisky“ taufte, kontaktierte sofort den Tierschutzverein St. Pölten. Bei der Untersuchung wurden ein Kieferbruch und ein starker Schnupfen diagnostiziert – eine Kombination, die ein richtiges Fressen unmöglich macht.
Bitte um Unterstützung
Aktuell wird „Whisky“ im Tierheim gegen den Schnupfen behandelt. Sobald er narkosefähig ist, muss sich das Findelkätzchen einer komplizierten und zugleich kostspieligen Operation unterziehen. „Wir ersuchen daher um Unterstützung, um ihm noch die Chance auf ein unbeschwertes Katzenleben zu ermöglichen“, hofft man im Tierheim auf Spenden.
Spendenkonto: AT20 2025 6000 0061 6193, Kennwort: „Weihnachtswunder für Whisky“
