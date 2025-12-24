Babykatze „Whisky“ vor dem sicheren Tod gerettet

Er ist leider kein Einzelfall, doch zumindest für diesen erst wenige Wochen alten Kater scheint es das Schicksal doch noch gut zu meinen. Er wurde in Rabenstein im Bezirk St. Pölten in Niederösterreich nur durch Zufall von einer Spaziergängerin gefunden. Er war verletzt, schwer krank, ganz allein, völlig unterkühlt und abgemagert.