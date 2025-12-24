Leos erstes Weihnachten: Warnung an Kriegstreiber

Das weihnachtliche Programm ist jedenfalls dichter als jenes seines Vorgängers Franziskus: Am Heiligen Abend feierte der Papst traditionell die Christmette im Petersdom. Wieder eingeführt hat der Pontifex die Papstmesse am 25. Dezember. Sie wird unter anderem vom ZDF live übertragen. Um 12 Uhr mittags folgt dann von der Mittelloggia des Petersdoms ein weiteres traditionelles, von Medien weltweit übertragenes Ereignis: der Papstsegen „Urbi et Orbi“. Am Nachmittag folgt um 17 Uhr die Schließung der ersten von vier Heiligen Pforten in Rom. Den Anfang macht die Papstbasilika Santa Maria Maggiore.