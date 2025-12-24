Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Details präsentiert

Das steht im neuen US-Friedensplan für die Ukraine

Außenpolitik
24.12.2025 13:13
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (vorne) in einem Gespräch mit US-Präsident Donald ...
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (vorne) in einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump (rechts hinten)(Bild: AP/Alex Brandon)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erstmals Details zum neuen US-Friedensplan präsentiert. Laut dem Entwurf sind beispielsweise Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Vorbild der NATO-Beistandsklausel vorgesehen.

0 Kommentare

Zudem sind 800.000 Soldatinnen und Soldaten vorgesehen, um den Frieden zu sichern. „Eine Arbeitsgruppe wird zusammentreten, um die zur Beendigung des Konflikts erforderliche Umverteilung der Streitkräfte zu bestimmen und die Parameter für mögliche künftige Sonderwirtschaftszonen festzulegen“, sagte Selenskyj. Die Kampfhandlungen sollen laut dem Plan an den aktuellen Frontlinien eingefroren werden. „Die Truppenaufstellung zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung wird de facto als Kontaktlinie anerkannt“, sagte Selenskyj.

Es gebe allerdings noch Gesprächs- und Klärungsbedarf, etwa bei der Frage um die von Russland geforderten Gebietsabtretungen im Gebiet Donezk, das die Ukraine noch zu einem Teil kontrolliert. In dem Papier seien sowohl ukrainische als auch russische und US-Positionen enthalten.

Zitat Icon

Eine Arbeitsgruppe wird zusammentreten, um die zur Beendigung des Konflikts erforderliche Umverteilung der Streitkräfte zu bestimmen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj

Am Wochenende haben Vertreterinnen und Vertreter der Vereinigten Staaten und der Ukraine in Florida über ein Ende des Kriegs beraten. Das Weiße Haus hatte bereits vor ungefähr drei Wochen einen Plan vorgelegt, wie der Krieg beendet werden soll, der allerdings als russlandfreundlich galt. Auf Drängen der ukrainischen Regierung und europäischer Verbündeter wurde er überarbeitet. Zu dem neuen Entwurf war öffentlich bisher wenig bekannt.

Lesen Sie auch:
Von links: Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, US-Sondergesandter Steve Witkoff und ...
„Konstruktiv“
Friedensgespräche in Miami: Alle Seiten zufrieden
21.12.2025
„Ball liegt bei Kiew“
Putin weist Verantwortung für Kriegsdauer von sich
19.12.2025

Russischer Gesandter reist in die USA
Er werde derzeit von Moskau geprüft, sagte Selenskyj. „Wir werden eine russische Reaktion erhalten, nachdem die Amerikaner mit ihnen gesprochen haben.“ Der russische Präsident Wladimir Putin sei von seinem Gesandten Kirill Dmitrijew über dessen Reise in die USA unterrichtet worden, hieß es aus Moskau. Man werde die eigenen Positionen zu dem vorgelegten Friedensplan noch formulieren.

Selenskyj will die heikelsten Punkte wie territoriale Fragen zunächst mit US-Präsident Donald Trump besprechen. Diese müssten auf der Ebene der Staats- und Regierungsoberhäupter erörtert werden, sagte er.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.612 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
137.904 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
104.361 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Außenpolitik
Wiens Erzbischof:
„Manche schreien bei Kritik an Muslimen mit“
Details präsentiert
Das steht im neuen US-Friedensplan für die Ukraine
Will bei Fed mitreden
Trump: „Die Inflation wird sich von selbst regeln“
Inititaive soll helfen
1,8 Millionen Menschen fühlen sich einsam
„Ideologen in Europa“
USA: Einreiseverbot für Hass-im-Netz-Aktivistinnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf