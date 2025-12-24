Das steht im neuen US-Friedensplan für die Ukraine

Am Wochenende haben Vertreterinnen und Vertreter der Vereinigten Staaten und der Ukraine in Florida über ein Ende des Kriegs beraten. Das Weiße Haus hatte bereits vor ungefähr drei Wochen einen Plan vorgelegt, wie der Krieg beendet werden soll, der allerdings als russlandfreundlich galt. Auf Drängen der ukrainischen Regierung und europäischer Verbündeter wurde er überarbeitet. Zu dem neuen Entwurf war öffentlich bisher wenig bekannt.