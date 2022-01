Bitte Ruhe

Ein Freund hat erzählt, dass er dieses Jahr statt Vorsätzen das Gegenteil notiert habe, nämlich was er im neuen Jahr nicht mehr will. Ganz oben auf seiner Liste steht: Dem Virus durch Gedanken und Worte keine zusätzliche Energie mehr zu geben. Es nicht mächtiger werden zu lassen, als es ist.

Was nützt es, täglich die Infektionszahlen zu studieren? Sich über das Regelchaos zu ärgern? Vor der Heftigkeit der Omikron-Welle zu erschaudern? Seit fast zwei Jahren bestimmt die Pandemie nun unseren Alltag. Wäre ein bisschen innere Ruhe jetzt nicht schön? Ein leises Dankeschön an die Heldinnen und Helden auf den Intensivstationen. Ein Gebet oder ein Gedanke für die Verstorbenen und Hinterbliebenen.