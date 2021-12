Impfpflicht, Wahlen, neue Steuern: Das bringt 2022

Gemeinderatswahlen in Tirol, Burgenland: Wahlen gibt es sonst 2022 nur regional: Die Tiroler wählen am 27. Februar ihre Gemeinderäte und Bürgermeister, die Burgenländer im Herbst. In zwei niederösterreichischen Statutarstädten sind die Gemeinderäte zu wählen: In Waidhofen an der Ybbs am 30. Jänner, in Krems im Herbst. Landtagswahlen stehen erst 2023 wieder an (da dafür dann gleich vier) - und die nächste Nationalratswahl wäre turnusgemäß im September 2024. Angesichts der jüngsten Turbulenzen im ÖVP-Team waren Politologen zuletzt allerdings überzeugt, dass die türkis-grüne Koalition schon im nächsten Jahr die Wahl ausruft.