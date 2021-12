Omikron zieht in den Tourismusorten bereits Kreise

Quarantänequartier soll nach Goldegg kommen

Generell steigt die 7-Tage-Inzidenz wieder an. Am Donnerstag lag sie bei 200. Insgesamt 1.170 Salzburger sind zurzeit als Virus-Kontaktperson gelistet. Die von Landeshauptmann Wilfried Haslauer angekündigten Hütten-Kontrollen in den Skigebieten zeigen nun Wirkung. Denn eine weitere Apres-Ski-Bar im Pongau schloss nach einer Kontrolle freiwillig für drei Tage. Als die Polizei kam, waren deutlich zu viele Leute im Lokal, auch das Steh-Verbot wurde nicht eingehalten. Der Betreiber will nun am Samstag mit deutlich verschärften Regeln wieder öffnen.