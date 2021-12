Schönborn sieht Gründe für Zuversicht und Hoffnung

Großes Vertrauen in Güte

Schließlich habe er „ein großes Vertrauen in die Güte der Menschen“, trotz ihrer Schwächen und Fehler, so Schönborn, der Beispiele gelebter Güte nannte: Menschen in Pflegeberufen, Ärzte, Familien, die ihre Kranken und Alten zu Hause pflegen und die vielen Formen der Hilfsbereitschaft und einer gut getanen Arbeit. „Die Güte ist stärker als alles Böse, das es in der Welt gibt“, zeigte sich der Kardinal überzeugt.