Drogen im Wert von 123.000 Euro geschmuggelt

Mehrere Komplizen

Damit nicht genug: Auch ein weiterer 27-jähriger Mann ist in den Fall verwickelt. Der Klagenfurter - er wurde bereits im August 2021 festgenommen - wurde inzwischen vom Landesgericht Klagenfurt rechtskräftig verurteilt. Er unterstützte den 24-jährigen Drahtzieher mit Transporten von Heroin, Kokain, Cannabis und suchtmittelhaltigen Medikamenten. Ein 26-jähriger Bosnier half dabei. Die Männer transportierten die Drogen in zwei Möbeltresoren mit einem Pkw zwischen mehreren Wohnungen hin und her.