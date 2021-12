Drogenring bei filmreifem Einsatz zerschlagen

„Insgesamt wurden 16 Häuser gestürmt und durchsucht“, schildert Oberst Gottlieb Türk, der Leiter des Kärntner Landeskriminalamtes: „Nach monatelanger Vorbereitungszeit starteten wir einen der größten kriminalpolizeilichen Einsätze, den es jemals in Kärnten gegeben hat.“ Der Grund dafür: „Gegen elf Personen wurde eine Festnahme ausgesprochen, da sie unter Verdacht stehen, Kokain im großen Stil aus Slowenien nach Kärnten geschmuggelt, dieses dann in verschiedenen Wohnungen und Büros gestreckt und in weiterer Folge in Klagenfurter und Villacher Lokalen weiterverkauft zu haben. Als Hauptumschlagplatz diente dabei ein Labor in der Villacher Innenstadt“, so Türk.