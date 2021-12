NEOS für Krisenstab: Ex-FPÖ-Vizekanzlerin sagt ab

Scherak über Riess: „Erfahrene Managerin“

Davor lobte NEOS-Vizeklubchef Nikolaus Scherak die Ex-FPÖ-Vizekanzlerin noch in den höchsten Tönen. Diese sie nicht nur eine „erfahrene Managerin“, sondern war auch in der Politik tätig. Es gehe aber weniger um die Person an sich, sondern um ihre Managementqualitäten.