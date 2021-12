Omikron ansteckender als Delta, neue Impfung kommt

Strengere Quarantäne-Vorschriften bei Omikron-Fällen

In Österreich wird die neue Variantesehr ernst genommen. Es gelten strengere Regeln für die Kontaktpersonen-Nachverfolgung: Wer Kontakt mit einem Omikron-Fall hatte, muss für zwei ganze Wochen in Quarantäne, ohne die Möglichkeit, sich vorher freitesten zu können. Ähnliches gilt in Bildungseinrichtungen. Bei einem einzigen Omikron-Fall an Schulen wird j die ganze Klasse für 14 Tage in Quarantäne geschickt. Diese Maßnahme betrifft auch geimpfte oder genesene Kinder.