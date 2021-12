Omikron-Verdachtsfall: Langes Warten auf Ergebnis

Der erste steirische Verdachtsfall wurde vom Land Steiermark am Montag am späten Nachmittag gemeldet: Ein junger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde positiv auf das Virus getestet. „Nachdem sich heraus gestellt hat, dass der Steirer kurz zuvor in Südafrika war, das ja bereits seit 27. November von Österreich als Hochrisikogebiet eingestuft wird, wurde die PCR-Probe umgehend zur Sequenzierung an die AGES übermittelt“, berichtet Ilse Groß, Leiterin der Landessanitätsdirektion Steiermark.