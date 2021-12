Sind Sie der Mann fürs Grobe, Herr Karner?

Auf wen werden Sie in Ihrem neuen Amt hören? Wer ist Ihr politisches Vorbild?

Das war und ist mein Vater, weil er gerade in einer Hochburg der ÖVP, in der Gemeinde St. Gotthard, immer den Kompromiss und das Verbindende mit den anderen Parteien gesucht hat. Er war Bürgermeister. Von ihm habe ich gelernt, dass es einem Politiker gut ansteht, hineinzuhören ins Volk, die Menschen zu fragen, wie sie die Dinge sehen. Das sind die wichtigsten Ratgeber, gerade auch in einer so schwierigen Situation wie wir heute sind.