18.000 Fans? Jetzt wackelt der Stadion-Rekord

Knapp 12.000 Tickets für das 202. Grazer Fußball-Derby (Samstag, 30. August, 19.30 Uhr) hat der GAK in der ersten Verkaufsphase bereits abgesetzt – und der erste Schlagabtausch der Saison mit Sturm könnte historisch werden. Dank der Kapazitätserweiterung in der Merkur Arena ist mit dem bestbesuchten Derby seit den Achtzigerjahren zu rechnen.