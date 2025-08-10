Doskozil: „Werde 2030 noch einmal kandidieren“

Stichwort Wünsche, Visionen und Ziele – hat sich die Politik in Ihrer Laufbahn verändert?

Politik ist schnelllebig. Als ich begonnen habe, hätte ich mir nie gedacht, dass ich Landeshauptmann werde. Ich bin froh über diesen Schritt. Kein Politiker kann sagen, was in fünf, sechs Jahren sein wird. Immer wieder kommen neue Themen dazu. Man kann Ideen aufgreifen, die Menschen unterstützen und wichtige Projekte umsetzten. Als persönliches Scheitern würde ich empfinden, wenn wir die Klinik Gols nicht der Bevölkerung bereitstellen könnten.