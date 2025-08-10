Zwei Boxer nach gleichem Event verstorben
Hirnblutungen erlegen
Zwei japanische Boxer sind einige Tage nach schweren Gehirnverletzungen in verschiedenen Boxkämpfen, aber bei der gleichen Veranstaltung, verstorben.
Shigetoshi Kotari und Hiromasa Urakawa wurden jeweils nach ihren Kämpfen am 2. August in der Korakuen Hall in Tokio Kopfoperationen unterzogen.
Die beiden 28-Jährigen konnten aber nicht mehr gerettet werden.
