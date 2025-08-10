Vor Kurzem noch verliebt – ist jetzt alles aus?

Vor zwei Wochen zeigten sie sich noch schier schwer verliebt. Jetzt soll zwischen Real-Kicker Rodrygo und seiner Influencer-Freundin alles aus sein.
Ein romantisch-verträumter Spaziergang hier, ein verliebtes Lächeln da, ein Schmuse-Foto auf der Yacht dort – so stellt man sich wohl die perfekte Liebe vor. Real-Madrid-Spieler Rodrygo und seine Freundin Bruna Rotta zeigen sich sichtlich glücklich im gemeinsamen Liebesurlaub. Das war vor zwei Wochen.
Das soll sich radikal gewandelt haben. Einer brasilianischen Zeitung soll die 26-jährige, 1,7 Millionen Follower schwere Influencerin tatsächlich das Liebes-Aus zwischen ihr und dem Mannschaftskollegen von David Alaba bestätigt haben. Direkt nach dem Brasilien-Urlaub, auf dem noch alle eitel Wonne zu sein schien, soll er mit einem Privatjet nach Ibiza geflogen sein, sie hingegen nach Marbella. Sicher, das muss noch nichts heißen. Aber gegenüber besagter brasilianischer Zeitung meinte Rotta, sie und Rodrygo werden künftig nur noch Freunde sein. Womit solche Bilder vermutlich der Vergangenheit angehören:
Und Rodrygo hat womöglich eh andere Sachen im Kopf. Etwa den Saisonauftakt in der spanischen Liga. Der steht nämlich nächste Woche an. Real empfängt daheim Osasuna.
