Vor Kurzem noch verliebt – ist jetzt alles aus?

Das soll sich radikal gewandelt haben. Einer brasilianischen Zeitung soll die 26-jährige, 1,7 Millionen Follower schwere Influencerin tatsächlich das Liebes-Aus zwischen ihr und dem Mannschaftskollegen von David Alaba bestätigt haben. Direkt nach dem Brasilien-Urlaub, auf dem noch alle eitel Wonne zu sein schien, soll er mit einem Privatjet nach Ibiza geflogen sein, sie hingegen nach Marbella. Sicher, das muss noch nichts heißen. Aber gegenüber besagter brasilianischer Zeitung meinte Rotta, sie und Rodrygo werden künftig nur noch Freunde sein. Womit solche Bilder vermutlich der Vergangenheit angehören: