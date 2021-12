Gerhard Karner wird Nehammers Nachfolger

Zwölf Jahre im Dienste Erwin Prölls

Auch eher ruppig ging es der neue Innenminister in seiner Paraderolle als Landesgeschäftsführer der niederösterreichischen ÖVP an. Doch der Erfolg gab Karner, wenn man so will, recht. Zwölf Jahre lenkte er für Erwin Pröll die Geschicke und gemeinsam durfte man den einen oder anderen schönen Wahlerfolg feiern. Nebenbei saß Karner auch seit 2003 ohne Pause im Landtag und engagierte sich mehr und mehr in der Kommunalpolitik. Seit 2015 ist der studierte Betriebswirt nach 20 Jahren im Gemeinderat Bürgermeister der tiefschwarzen Mostviertler Gemeinde Texingtal.