Kicker in Gaza getötet

Salah fragt UEFA: „Wie, wo und warum starb er?“

Fußball International
10.08.2025 08:36
Mohamend Salah hinterfragt den Tod eines palästinensischen Kickers in Gaza.
Mohamend Salah hinterfragt den Tod eines palästinensischen Kickers in Gaza.(Bild: AFP/APA/Paul ELLIS)

Mohamed Salah will Informationen von der UEFA. Es geht um den Tod von Palästinas berühmtesten Fußballer Suleiman al-Obeid, der bei einem Angriff in Gaza ums Leben gekommen war. Salah gibt sich mit dem UEFA-Statement nicht zufrieden.

0 Kommentare

Suleiman al-Obeid ist der wohl bekannteste Fußballer in der Geschichte Palästinas. Am Mittwoch kam er mit 41 Jahren ums Leben, getötet bei einem israelischen Angriff. Die UEFA würdigt in einem Tweet Al-Obeid als einen Mann, „der unzähligen Kindern selbst in dunkelsten Zeiten Hoffnung gab“.

„Wie, wo und warum?“
Einer will es genauer wissen: Liver-Superstar Mo Salah. Der Ägypter retweetete den UEFA-Post und versah ihn mit der Frage: „Können Sie uns sagen, wie er starb, wo und warum?“ Eine Stellungnahme oder Replik der UEFA liegt aktuell – zumindest öffentlich abrufbar – (noch) nicht vor.

Humanitäre Hilfe gefordert
Salah hatte sich bereits 2023 bezüglich des Gaza-Konflikts öffentlich zu Wort gemeldet. Damals bat er entscheidende Politiker und Regierungschefs auf der Welt, für humanitäre Hilfe zu intervenieren,  nachdem bei einer Explosion im al-Ahli Arab Hospital in Gaza-Stadt fast 500 Menschen ums Leben gekommen waren. Damals sprach Salah sogar via Insta-Video von „zu viel Gewalt“:

Ob die UEFA auf die Fragen des berühmten Liverpool-Kickers reagieren wird?

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Mohamed Salah
PalästinaGaza
UEFA
