Nehammer dankte „Prätorianern“ im Innenressort

Begleitet von den Klängen der Polizeimusik Wien hat Neo-Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag das Innenministerium an seinen Nachfolger Gerhard Karner übergeben. In seiner Abschiedsrede ging Nehammer auf die Herausforderungen der 23 Monate, die er als Innenminister im Amt war, ein - von Corona-Pandemie über Migrationskrise bis hin zum Terroranschlag. Er dankte sowohl seinem Team, den „Prätorianern an der Seite des Ministers“, als auch allen Polizisten und Polizistinnen, die Großartiges geleistet hätten.