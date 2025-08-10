Bergekran stürzte auf zwei Linzer Feuerwehrleute

Kurz nach 6 Uhr früh war es am Sonntag auf einer Kreuzung der Wiener Straße in Linz zunächst zu einer schweren Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Der Anprall war so heftig, dass die Garnitur aus den Schienen geschoben wurde bzw. aus den Gleisen sprang. In der Straßenbahn befanden sich zu dem Zeitpunkt glücklicherweise keine Fahrgäste. Der Bim-Fahrer blieb unverletzt. Zwei Insassinnen im Pkw (36, 37) erlitten bei dem Unfall nur leichte Verletzungen.