Bergekran stürzte auf zwei Linzer Feuerwehrleute

Dramatische Szenen spielten sich Sonntagfrüh bei einem Feuerwehreinsatz in Linz ab. Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn hatte sich bei den folgenden Bergearbeiten ein schwerer Zwischenfall zugetragen. Ein Kranwagen war ins Rollen gekommen, umgekippt und hatte zwei Feuerwehrleute unter sich eingeklemmt.
Kurz nach 6 Uhr früh war es am Sonntag auf einer Kreuzung der Wiener Straße in Linz zunächst zu einer schweren Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Der Anprall war so heftig, dass die Garnitur aus den Schienen geschoben wurde bzw. aus den Gleisen sprang. In der Straßenbahn befanden sich zu dem Zeitpunkt glücklicherweise keine Fahrgäste. Der Bim-Fahrer blieb unverletzt. Zwei Insassinnen im Pkw (36, 37) erlitten bei dem Unfall nur leichte Verletzungen.
50-Tonnen-Gefährt kam ins Rollen
Die Linzer Berufsfeuerwehr wurde daraufhin alarmiert, um die Straßenbahn wieder in die Gleise zu heben. Diese Arbeiten sollten mit einem Bergekran durchgeführt werden. Während die Feuerwehrleute noch damit beschäftigt waren, den Kranwagen in Stellung zu bringen, setzte sich das 50-Tonnen-Gefährt aus noch ungeklärter Ursache plötzlich in Bewegung und rollte über eine Böschung in ein angrenzendes Feld.
„Der Bergekran stürzte um und zwei Männer der Feuerwehr wurden eingeklemmt“, bestätigt Polizei-Einsatzleiter Alexander Pramer. Der Kranführer konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien.
In Schockräumen behandelt
Die zwei betroffenen Feuerwehrleute konnten von ihren Kameraden relativ zeitnah befreit werden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften – mehrere Notärzte und Rettungsteams – waren mit Fahrzeugen vor Ort. Die beiden Verletzten wurden in zwei unterschiedliche Linzer Krankenhäuser (KUK und UKH) eingeliefert, wo sie in Schockräumen notfallmedizinisch versorgt werden konnten. Einer dürfte im Bereich der Schulter, der andere an den Beinen schwer verletzt worden sein. „Sie waren aber beide ansprechbar, ihr Zustand stabil“, erklärt Rotkreuz-Einsatzleiter Mario Mokry (40).
Für die Feuerwehrleute, die Augenzeugen des Unglücks ihrer Kameraden geworden waren, geht es jetzt darum, die schrecklichen Bilder wieder aus dem Kopf zu kriegen.
Rotkreuz-Einsatzleiter Mario Mokry (40)
Kriseninterventionsteam
Die Aufräumarbeiten an der Unglücksstelle sind derzeit noch im Gange. Zuerst musste die Straßenbahn wieder in die Schiene gehoben werden, erst dann kann das Kranfahrzeug geborgen werden. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der FF Ebelsberg, die den Unfall mitansehen mussten, werden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. „Das wird einerseits in der Linzer Hauptfeuerwache und andererseits im Feuerwehrhaus Ebelsberg durchgeführt“, sagt Mokry.
