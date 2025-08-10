„Dahlmeiers Tod hat uns in Entscheidung bestärkt“

Ex-Judo-Grande-Dame Sabrina Filzmoser aus Thalheim (Oberösterreich) musste erneut die Besteigung des K2, des zweithöchsten Bergs der Welt, abbrechen. Was damit auch das tragische Unglück von Laura Dahlmeier Ende Juli zu tun hatte, erzählte sie der „Krone“.
„Meine Gefühlslage ist sehr schwierig zu beschreiben, in meinen Gedanken ist alles sehr konfus, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe“, sagt Sabrina Filzmoser. Denn nach 2300 absolvierten Kilometer mit dem Rad durch Pakistan, Wochen der Vorbereitung und Akklimatisierung musste die ehemalige Judo-Grande-Dame aus Thalheim bei Wels wie bereits vor zwei Jahren die Besteigung des mit 8611 Meter zweithöchsten Berg der Welt, des K2 im Karakorum, vorzeitig beenden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.