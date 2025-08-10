„Dahlmeiers Tod hat uns in Entscheidung bestärkt“

„Meine Gefühlslage ist sehr schwierig zu beschreiben, in meinen Gedanken ist alles sehr konfus, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe“, sagt Sabrina Filzmoser. Denn nach 2300 absolvierten Kilometer mit dem Rad durch Pakistan, Wochen der Vorbereitung und Akklimatisierung musste die ehemalige Judo-Grande-Dame aus Thalheim bei Wels wie bereits vor zwei Jahren die Besteigung des mit 8611 Meter zweithöchsten Berg der Welt, des K2 im Karakorum, vorzeitig beenden.