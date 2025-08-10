Weissman nun wieder ernsthaftes Thema beim WAC

Bis zum Ende der Transferzeit (6. September) haben sie noch Hochsaison – die Spielerberater und Manager. Und weil viele wissen, dass Wolfsbergs Kader noch nicht vollzählig ist, glückte WAC-Boss Dietmar Riegler in seinem Hotel „Silberberg“ zuletzt ein köstlicher Schnappschuss: Sieben, acht Manager (darunter Afrika-Spezialist Marcel Veerman, Top-Agent Dudu Darhan, Zoran Miljus, Helge Payer) drückten sich gleichzeitig die Klinke in die Hand.