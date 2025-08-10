Weissman nun wieder ernsthaftes Thema beim WAC

Ex-WAC-Stürmer Shon Weissmann könnte nach Kärnten zurückkehren. Die Lavanttaler haben mit dem Manager des Israeli bereits Kontakt aufgenommen. Granada, sein spanischer Klub, hat auch die Ablösesumme bereits genannt. . .
Bis zum Ende der Transferzeit (6. September) haben sie noch Hochsaison – die Spielerberater und Manager. Und weil viele wissen, dass Wolfsbergs Kader noch nicht vollzählig ist, glückte WAC-Boss Dietmar Riegler in seinem Hotel „Silberberg“ zuletzt ein köstlicher Schnappschuss: Sieben, acht Manager (darunter Afrika-Spezialist Marcel Veerman, Top-Agent Dudu Darhan, Zoran Miljus, Helge Payer) drückten sich gleichzeitig die Klinke in die Hand.
Sie alle wollen WAC (und natürlich dem eigenen Konto) helfen, wissen, dass Didi Kühbauer intensiv einen „Sechser“ herbeisehnt. „Wir haben zwei Mann im Blick – aber noch passt die Ablöse nicht“, betont Riegler. Zusätzlich tauchte eine neue Causa auf: Shon Weissman, im WAC-Dress Schützenkönig ’19/20, kann Granada (Sp) um 500.000 € verlassen! Manager Lino Heiduck, schon in den ersten Transfer involviert, hat Riegler bereits informiert.
Zuletzt fiel Weismann allerdings mit umstrittenen Nachrichten (siehe Link oben) auf seinen Social-Media-Kanälen auf.
Kommentare
