Sohn von Schweizer Legende hört mit 30 Jahren auf

Er sei „nicht so weit gekommen wie gewünscht, wie ich mir als kleiner Junge gewünscht habe, aber doch viel weiter als ich dann zwischenzeitlich gedacht habe.“ Schreibt Noel von Grüningen, Sohn der Schweizer Ski-Legende Michael, und verkündet seinen Rücktritt.
„Das wars, eine wunderschöne Zeit geht zu Ende“, beginnt er sein Instagram-Posting. Dazu gibt‘s einen Highlight-Zusammenschnitt aus seiner Karriere. Fakt ist: Mit 30 Jahren ist Schluss. Der Schweizer Technik-Spezialist hat genug vom professionellen Skifahren.
Von Grüningen kann auf 36 Weltcup-Starts zurückblicken. Dreimal konnte er punkten. Sein bestes Resultat erreichte er 2021 in Schladming mit Platz 19. Im Europacup holte er 2022 einen Sieg.
Vater Michael gilt als Schweizer Legende. In den 90ern war er der „Mister Riesentorlauf“, holte zweimal WM-Gold und gewann 23 Weltcup-Rennen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.