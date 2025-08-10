Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Förderungen im Visier

„Der Teilzeit-Lifestyle ist nicht mehr leistbar“

Tirol
10.08.2025 09:22
„Wir brauchen endlich mehr Anreize für Vollzeitbeschäftigung“, ist der Tiroler ...
„Wir brauchen endlich mehr Anreize für Vollzeitbeschäftigung“, ist der Tiroler Wirtschaftslandesrat überzeugt.(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Tirols Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) klinkt sich in die von Parteikollegen angestoßene Debatte über die „Teilzeitrepublik Österreich“ ein: Er fordert, Förderungen an Vollzeit zu knüpfen. 

0 Kommentare

Angesichts des anhaltenden Arbeitskräftemangels in Tirols Wirtschaft weist Landesrat Mario Gerber auf die Notwendigkeit hin, mehr Menschen in Vollzeitarbeit zu bringen. Dies könnte nicht nur die Betriebe entlasten, sondern auch langfristig die Stabilität des Sozialstaats sichern.

„Brauchen jede Frau und jeden Mann“
„Unsere Wirtschaft könnte deutlich wirksamer arbeiten, wenn mehr Arbeitskräfte in Vollzeit tätig wären. Der Bedarf an Arbeitskräften ist enorm – wir brauchen jede Frau und jeden Mann, die bereit sind, ihr volles Potenzial einzubringen“, erklärt Gerber.

Zitat Icon

Wir können uns diesen Lifestyle, bei dem Vollzeit oft nicht mehr der Standard ist, schlicht nicht mehr leisten.

LR Mario Gerber (ÖVP)

Bild: Birbaumer Christof

Bei Förderungen ansetzen
Förderungen sollten künftig so gestaltet sein, dass sie Vollzeitbeschäftigung begünstigen. Dabei denkt der Tiroler Wirtschaftslandesrat an die Wohnbeihilfe ebenso wie an sonstige staatliche Förderungen, die – mit klaren Ausnahmen – an eine Vollzeitanstellung ausgerichtet werden könnten.

Ausnahmen sollten weiterhin für Personen mit krankheitsbedingten Einschränkungen oder Betreuungspflichten gelten.

Lesen Sie auch:
Sie feiert ein Comeback – die Teilzeitdebatte.
Heftige Debatte tobt
Wird Österreich bald zur Teilzeit-Republik?
22.07.2025
Weniger Beiträge
So viel kostet der Teilzeit-Trend den Staat
07.08.2025

Mehr Anreize für Vollzeitbeschäftigung
„Ein solches Modell könnte dazu führen, dass mehr Menschen Vollzeit arbeiten. Das würde nicht nur die Wirtschaftskraft stärken, sondern auch sicherstellen, dass unser Sozialstaat weiterhin finanzierbar bleibt. Ohne ausreichend arbeitende Beitragszahler geraten Gesundheitsversorgung, Pflege und Bildung mittelfristig unter Druck“, ist Gerber überzeugt.

Als Wirtschaftslandesrat sei es ihm wichtig, „nicht nach dem Gießkannenprinzip zu fördern, sondern gezielt und wirksam. Wir brauchen endlich mehr Anreize für Vollzeitbeschäftigung und eine grundlegende Änderung der Förderpolitik.“

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
TirolÖsterreich
ÖVP
Wirtschaft
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
173.120 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
156.511 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wien
Diese vier Zentimeter kosten Rentnerin 7000 Euro
136.001 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nicht ganz vier Zentimeter ist die Schwelle hoch.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1566 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1558 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
895 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf