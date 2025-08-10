Kind im Gazastreifen von Hilfsgütern erschlagen

Viele Hilfslieferungen werden geplündert

Der Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft ist umstritten – es wird kritisiert, dass diese nur wenig effizient und eben auch gefährlich seien. Auch die Versorgung per Lastwagen sind problembehaftet: Viele der Hilfsgüter kommen nicht bei denen an, die sie am meisten benötigen. Ein Großteil der Lieferungen wird im nach 22 Monaten Krieg herrschenden Chaos schon auf dem Weg geplündert, von hungernden Zivilisten – oder, wie es aus deutschen Sicherheitskreisen hieß, von der islamistischen Hamas oder anderen kriminellen Organisationen.