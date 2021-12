Neuer Innenminister muss schon etwas „klarstellen“

Gerade einmal zwei Stunden im Amt, schon sah sich der neue Innenminister mit dem Unmut von SPÖ und auch einer grünen Abgeordneten konfrontiert. Es geht um ein Dollfuß-Museum in jener niederösterreichischen Gemeinde, in der der ÖVP-Politiker Bürgermeister ist. Karner würde das Museum „tolerieren“, so der Vorwurf. Über einen Sprecher ließ der Neo-Minister am Montag ausrichten, die Einrichtung werde ohnehin überarbeitet und existiere dort schon seit 20 Jahren.