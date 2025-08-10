Holt Galatasaray nach Sane nächsten Bayern-Kicker?

Kein Stammspieler

Boey war im Jänner 2024 zu den Bayern gewechselt – von Galatasaray kommend. Als Stammspieler konnte er sich bis dato in München noch nicht etablieren, weswegen Galatasaray schon vor einiger Zeit eine Rückholaktion in Angriff nahm. Bis jetzt noch ohne Erfolg. Ob‘s im zweiten Anlauf – mit offenbar deutlich besserem – Angebot – funktioniert?