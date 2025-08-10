Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eifert Berlusconi nach

Melonis Regierung eine der langlebigsten Italiens

Außenpolitik
10.08.2025 08:16
(Bild: EPA/FILIPPO ATTILI/ PALAZZO CHIGI HANDOUT)

Im September feiert Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni drei Jahre seit ihrem Sieg bei den Parlamentswahlen 2022. Inzwischen ist sie dem exklusiven „Klub“ der am längsten amtierenden italienischen Regierungschefs beigetreten. Melonis Regierung besetzt inzwischen Platz vier im Ranking der langlebigsten Kabinette der italienischen Republik.

0 Kommentare

Derzeit gibt es nur drei Regierungen, die eine längere Amtszeit als jene Melonis vorweisen können: Die zweite Regierung um Silvio Berlusconi (1413 Tage), die vierte Regierung Berlusconi (1288 Tage), die Regierung um Bettino Craxi (1093 Tage). Meloni macht kein Hehl daraus, dass sie eine ganze fünfjährige Legislatur im Amt bleiben will. Dies gelang nur ihrem Vorgänger Berlusconi.

Seit 1946 gab es 68 Regierungen in Italien
Seit der Gründung der italienischen Republik im Jahr 1946 gab es 68 Regierungen mit 31 verschiedenen Ministerpräsidenten. Die durchschnittliche Dauer der Kabinette betrug dabei rund 14 Monate, was die häufige politische Instabilität in Italien unterstreicht.

Lesen Sie auch:
Bundeskanzler Christian Stocker absolvierte seinen Antrittsbesuch bei Italiens Regierungschefin ...
Illegale Migration
Stocker und Meloni wollen „neue Wege prüfen“
15.07.2025
Zu wenig geachtet?
„Kein Ersatzrad“: Meloni will größere Rolle in EU
05.06.2025

Seit Melonis Amtsantritt gab es kaum echte Krisenmomente für die Regierungsmehrheit in Rom. Phasen ernsthafter Schwierigkeiten gab es kaum. Aus diesem Grund ist es sehr wahrscheinlich, dass die Regierung Meloni die gesamte fünfjährige Legislaturperiode überstehen wird – ein Ereignis, das in der italienischen Politik äußerst selten vorkommt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
204.607 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
169.328 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
148.095 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1555 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1555 mal kommentiert
Archivbild
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1190 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Mehr Außenpolitik
Eifert Berlusconi nach
Melonis Regierung eine der langlebigsten Italiens
„Krone“-Kommentar
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
Klare Ziele
Doskozil: „Werde 2030 noch einmal kandidieren“
Mindestsicherung
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
Teurer „Erfolg“
Weitere Millionen für ungebildete Zuwanderer?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf