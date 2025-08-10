Melonis Regierung eine der langlebigsten Italiens

Derzeit gibt es nur drei Regierungen, die eine längere Amtszeit als jene Melonis vorweisen können: Die zweite Regierung um Silvio Berlusconi (1413 Tage), die vierte Regierung Berlusconi (1288 Tage), die Regierung um Bettino Craxi (1093 Tage). Meloni macht kein Hehl daraus, dass sie eine ganze fünfjährige Legislatur im Amt bleiben will. Dies gelang nur ihrem Vorgänger Berlusconi.