Betrüger verlangen 2000 Euro von YouPorn-Nutzern

Vor dieser Masche warnt der auf Urheberrecht spezialisierte deutsche Anwalt Christian Solmecke auf seinem YouTube-Kanal. Er berichtet von Tausenden Abmahnungen, die derzeit per Post und E-Mail an Nutzer der Pornoseite verschickt werden und in denen die angebliche Kanzlei ALHN aus Frankfurt Schadensersatz für illegales Porno-Streaming fordert. Das Geld soll auf ein Konto in Norwegen überwiesen werden.