Pornos gedreht, von Klagen gelebt: 14 Jahre Haft!

Pornos hochgeladen, Downloader verklagt

Sie kauften Rechte an Pornofilmen und sollen auch selbst welche in Auftrag gegeben haben, um diese in Tauschbörsen hochzuladen und Downloader anschließend mit Copyright-Klagen zu überziehen. Zumeist kam es zum außergerichtlichen Vergleich, bei dem die Downloader jeweils mehrere Tausend Dollar an die Anwälte zahlten.