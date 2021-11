Omikron-Variante nun auch in Dänemark bestätigt

Moderna arbeitet an angepasstem Impfstoff

Der Impfstoffhersteller Moderna arbeitet seit dem 25. November an der Anpassung seines Impfstoffs an die Omikron-Variante des Coronavirus. Hunderte Mitarbeiter hätten direkt an dem in den USA üblicherweise groß gefeierten Festtag Thanksgiving angefangen, an einer entsprechenden Anpassung des Vakzins zu arbeiten. Man sei „optimistisch“, man habe „viele Werkzeuge im Arsenal“.