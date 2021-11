Erster Omikron-Verdacht in Österreich gemeldet

Immer mehr Fälle in Europa

Im Laufe des Samstags sind immer mehr Nachweise, bzw. Verdachtsfälle auf die neue Virus-Mutation in Europa gemeldet worden. Zuletzt etwa zwei Fälle in München sowie ein Fall in Mailand. Sie werden allesamt auf Reisen ins südliche Afrika zurückgeführt, wo die neue Omikron-Variante erstmals nachgewiesen worden ist. Belgien war am Freitag das erste europäische Land, das einen Omikron-Fall bestätigte.