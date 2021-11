WHO: Neue Corona-Variante ist „besorgniserregend“

Bisher knapp 100 Mal nachgewiesen

Laut WHO wurde B.1.1.529 in Südafrika mittels genetischer Analyse entdeckt, die vom 9. November stammt. Insgesamt ist die Variante bisher weniger als 100 Mal genetisch nachgewiesen worden. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass die Variante auch in Europa angekommen ist. Belgien hat einen ersten Fall mit B.1.1.529 registriert. Das gab der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Es sei Vorsicht erforderlich, aber keine Panik, sagte Vandenbroucke.