Bezirk Schwaz: Von Südafrika-Mutation bis Omikron

Schwaz wurde zur Forschungsregion

Was in den darauffolgenden Tagen und Wochen folgte, war nicht nur eine heftig brodelnde Gerüchteküche (Stichwort: Golfer), sondern auch eine ganze Reihe von Maßnahmen für den Bezirk Schwaz. Unter anderem PCR-Testoffensiven und Ausreisetestkontrollen. Und, was Anfang März dann für besonderes Aufsehen sorgte: Der Bezirk Schwaz wurde zur Impf-Forschungsregion erkoren!