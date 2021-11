Spoiler und mehr Leistung für die Alpine A110

Die 275 km/h schnelle A110 S verfügt mit dem optionalen Aero-Kit erstmals über einen Front- und Heckspoiler, die in Kombination mit der verlängerten Unterbodenverkleidung vorn und dem Heckdiffusor die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten steigert. Sie hat eine Zwei-Farb-Lackierung in Feuerorange mit schwarzem Dach. Die Bremssättel sind in Orange gehalten. Entsprechende Akzente finden sich auch im Innenraum.