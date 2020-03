Alpine A110S: Warum stärker nicht perfekter heißt

Bis 5000 Touren verhält sich der Mittelmotor in beiden Versionen gleich, er klingt so herrlich, wie ein Vierzylinder nur klingen kann, inklusive Turbo-Pfeifen, und schiebt über die Hinterräder ordentlich an. Erst dann kommt der S-Zuschlag zum Tragen. Die Leistungskurve steigt steil weiter, bis sie bei 6400/min. ihr Maximum von 292 PS erreicht. Die Standard-Alpine erzielt ihre 252 PS bei 6000/min. Das maximale Drehmoment unterscheidet sich nicht, ab 2000/min. liegen 320 Nm an. Aber: Die Drehmomentwelle ebbt nicht bei 5000/min. ab, sondern spült die Endorphine bis 6400/min. durch die Adern.