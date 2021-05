Alpine A110 Légende GT 2021: Chic und limitiert

Die Sonderedition kombiniert neue Designdetails mit einer hochwertigen Ausstattung. So zeichnet sich der Innenraum durch sechsfach verstellbare Sabelt Comfort-Ledersitze in Amber Braun oder Schwarz aus. Passend dazu sind die ledernen Türverkleidungen sowie die Ziernähte am Lenkrad in Braun oder Grau gehalten. Hinzu kommt Dekor in Glanz-Carbon an Mittelkonsole, Instrumentenblende und Lüftungsdüsen. Eine nummerierte Plakette unterhalb der Mittelkonsole unterstreicht die Exklusivität des Modells.