So haben wir die Krise bis jetzt überstanden

Statistik-Austria-General Thomas: „Der Turnaround in der Wirtschaft hat im März 2021 eingesetzt, ab da haben auch die Exporte deutlich angezogen. Sie sind zum Motor der positiven Entwicklung geworden.“ Was den Tourismus anlangt, so ergibt sich ein überraschendes Bild: Trotz des Lockdowns lagen die Nächtigungen per Ende September 2021 mit 101,9% erstmals wieder über dem Vorkrisenniveau. Mit 115% sorgten die Inlandsgäste für dieses Plus, während ausländische Besucher erst 96% der früheren Gästezahlen erreichten.