Wirtschaftsprognosen für heuer und 2022 wackeln

Kurzarbeit wird wieder kräftig ansteigen

Angesichts geschlossener Restaurants, Hotels und Geschäfte sei natürlich zu befürchten, dass Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit wieder kräftig ansteigen werden. Der Ökonom erwartet Auswirkungen in etwa so wie im zweiten Lockdown, die ungefähr halb so stark wie im ersten Lockdown waren. Im schlimmsten Fall sei im nächsten Jahr mit einer Insolvenzwelle zu rechnen.