Betriebe verlieren im Lockdown 3 Milliarden Euro

Viel Ware in Hoffnung aufs Weihnachtsgeschäft bestellt

Handelsobmann Rainer Trefelik kritisiert weiters, dass etwa Lebensmittelketten weiter Spielzeug, Textilien usw. verkaufen dürfen und so den Fachhändlern Geschäft wegnehmen. Insgesamt sei der neuerliche Lockdown „eine historische Katastrophe“. In der Hoffnung aufs Weihnachtsgeschäft sei viel Ware bestellt und bezahlt worden. Aus Liquiditätsnot hätten manche nun schnell Rabattaktionen gestartet.