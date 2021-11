Versicherungen: Jeder 4. Betrieb ohne Fortbildung

Heuer war das Ergebnis ähnlich: 20 von 70 Unternehmen haben die gesetzliche Pflicht zur Fortbildung nicht erfüllt – in Summe mehr als jeder vierte Betrieb. Laut dem Marktamt ist die Überprüfung der Vorschriften deshalb so wichtig, weil es sich um eine sehr sensible Branche handelt, bei der es um langfristige Investments der Wiener geht.