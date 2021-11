Wiener Polizeihund spürt drei Einbrecher auf

Der Hundeführer leuchtete in einen dunklen Raum hinein und sah einen Mann, der vom Vierbeiner in Schach gehalten wurde. Der mutmaßliche Einbrecher wurde daraufhin festgenommen. In der Zwischenzeit setzte der Beamte die Durchsuchung mit seinem Hund fort - mit Erfolg. Denn „BAK II“ stöberte einen weiteren Kriminellen sowie eine Frau in einem anderen Zimmer auf. Auch für sie klickten die Handschellen. Bei dem Verbrecher-Trio handelt es sich um eine 22-jährige Slowakin und einen 27-jährigen Landsmann sowie um einen 37-jährigen Österreicher.