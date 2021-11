Die Back-To-Lockdown-Angst

Angesichts der aktuellen Pandemieentwicklung ist es mehr als anmaßend, wenn sich Nicht-Experten über die eigenen Eingebungen zur Pandemie in Rage reden und selbst überhöhen. Dass in Österreich die Wissenschafts-Feindlichkeit so stark ist, ist bitter, aber wenig überraschend. Sie hat in diesem Land eine lange Geschichte. Offenbar fehlen vielen Menschen die notwendigen Fähigkeiten, um wissenschaftliches Wissen von Glauben, Intuitionen, Befürchtungen, Verschwörungen und anderen, nicht gesicherten Meinungen über die Welt zu unterscheiden. Mittlerweile hat die mangelnde Orientierung am besten Argument und am Gemeinwohl in eine Situation geführt, in der Teile der Bevölkerung medizinisch exponiert sind, wie das medial immer und immer wieder wiederholt worden und erklärt worden und diskutiert worden ist. Aber das ist nicht unser einziges Problem.